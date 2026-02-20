Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Schwerverletzte nach Unfall bei Germaniahütte

Lennestadt (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag (19. Februar) kurz nach 16 Uhr auf der B236 in Lennestadt. Ein 36-jähriger Autofahrer war aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem BMW auf die Gegenfahrspur geraten und dort mit dem entgegenkommenden Kleintransporter eines 28-Jährigen zusammengestoßen. Durch die Frontalkollision wurden beide Fahrer schwer verletzt. Auch ein 10-Jähriger im BMW erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Drei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme war die B236 in beide Richtungen komplett gesperrt.

