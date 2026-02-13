PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und Kindergärten

Haßloch / Deidesheim (ots)

Diese Woche hatte die PI Haßloch ihr Augenmerk auf die Kontrolle von Geschwindigkeitsverstößen insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten gelegt. So wurden im Laufe der Woche an mehreren Stellen im Dienstgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei 41 Verstöße festgestellt. Insbesondere in Deidesheim in der Appengasse wurden insgesamt 25 Verstöße geahndet, in Haßloch in der Pestalozzistraße zehn Verstöße, in der Rennbahnstraße fünf und in Meckenheim in der Hauptstraße ein Verstoß. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen in diesen Bereichen an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch
Pressestelle
Frank Hoffmann

Telefon: 06324 933-2600
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

  • 13.02.2026 – 09:15

    POL-PDNW: (Ellerstadt / Kallstadt) - Aktuelle Warnmeldung - Vorsicht vor Betrügern

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Aktuell kommt es wieder im Bereich Ellerstadt und Kallstadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen sich unbekannte Personen fälschlicherweise als Amtsträger ausgeben. Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklären zum Beispiel, dass es im näheren Wohnumfeld des Angerufenen zu Einbruchsdiebstählen gekommen wäre ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 20:39

    POL-PDNW: Einbrüche in Schmuckgeschäfte - Zeugen gesucht

    Bad Dürkheim (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen, dem 11.02.2026, kam es gegen 03:10 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft am Römerplatz in Bad Dürkheim. Mehrere bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam die Schaufensterscheibe zu zerstören, was jedoch nicht gelang. Es entstand lediglich Sachschaden. Im Zeitraum von Mittwoch, 11.02.2026, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 12.02.2026, 08:00 Uhr kam es zudem ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 16:36

    POL-PDNW: (Meckenheim) Polizeikontrollen

    Meckenheim (ots) - In der Böhler Straße in Meckenheim überwachte die Polizei am Donnerstagvormittag (12. Feb, 11-12 h) die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Von 20 gemessenen Fahrzeugen waren hielten sich fünf nicht an die Geschwindigkeit von 50 km/h. Mit 65 war der Fahrer eines Opel am schnellsten unterwegs. Danach wurde die Messstelle in der Meckenheimer Hauptstraße für eine halbe Stunde ...

    mehr
