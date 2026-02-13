Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und Kindergärten

Haßloch / Deidesheim (ots)

Diese Woche hatte die PI Haßloch ihr Augenmerk auf die Kontrolle von Geschwindigkeitsverstößen insbesondere im Bereich von Schulen und Kindergärten gelegt. So wurden im Laufe der Woche an mehreren Stellen im Dienstgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei 41 Verstöße festgestellt. Insbesondere in Deidesheim in der Appengasse wurden insgesamt 25 Verstöße geahndet, in Haßloch in der Pestalozzistraße zehn Verstöße, in der Rennbahnstraße fünf und in Meckenheim in der Hauptstraße ein Verstoß. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen in diesen Bereichen an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell