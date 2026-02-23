Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fünf Autofahrer fallen am Wochenende im Kreis Olpe auf

Kreis Olpe (ots)

Gleich vier Fahrzeugführer stehen im Verdacht, am Wochenende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen zu haben.

Bereits am frühen Freitagmorgen (20. Februar) fiel ein 32-Jähriger gegen 7:15 Uhr mit seinem PKW in der "Westfälischen Straße" in Olpe auf. Nach einem positiven Drogenvortest begleitete der Mann die Polizeibeamten zur Blutprobenentnahme in die Polizeiwache.

Ein Schicksal, welches er mit einem 50-jährigen Autofahrer in Attendorn teilte. Dieser wurde Tags darauf gegen 14:00 Uhr in der Straße "Am Zollstock" kontrolliert. Auch hier war nach einem positiven Drogenvortest die Entnahme einer Blutprobe fällig.

Nur einen Tag später fiel in der gleichen Straße am Sonntag auch ein 37-jähriger Autofahrer auf. Beamte der Polizeiwache hatten den Mann hier gegen 16:45 Uhr kontrolliert - Ergebnis: Drogenvortest positiv, Blutprobenentnahme in der Polizeiwache.

Die Fahrt zur Wache fiel für den 26-jährigen Fahrer eines Kleintransporters am frühen Sonntagabend gegen 19:45 Uhr schließlich etwas länger aus. Dieser musste nach einem positiven Drogenvortest aus der "Bamenohler Straße" in Finnentrop zur Polizeiwache nach Attendorn gebracht werden. Auch hier folgte die obligatorische Blutprobenentnahme.

Ein 66-jähriger Autofahrer in Attendorn-Ennest fiel abschließend leicht aus diesem Raster. Er stand am Samstag (21. Februar) unter dem Verdacht, gegen 15:10 Uhr seinen PKW alkoholisiert in der Straße "Bergkuhle" geführt zu haben. Neben einer Blutprobenentnahme folgte in diesem Fall die Beschlagnahme des Führerscheines.

Natürlich schrieben die Beamten in allen Fällen entsprechende Anzeigen.

