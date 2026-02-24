Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junge nach Auffahrunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (23. Februar) kurz nach 15 Uhr auf der B236 in Höhe des Laufwasserkraftwerks Bamenohl. Ein 19-Jähriger war mit seinem PKW auf das Auto einer 39-Jährigen aufgefahren, als diese vor dem Abbiegen verkehrsbedingt halten musste. Durch den Zusammenstoß wurde ein 8-Jähriger im Fahrzeug der Frau leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell