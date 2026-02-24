PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junge nach Auffahrunfall leicht verletzt

Finnentrop (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (23. Februar) kurz nach 15 Uhr auf der B236 in Höhe des Laufwasserkraftwerks Bamenohl. Ein 19-Jähriger war mit seinem PKW auf das Auto einer 39-Jährigen aufgefahren, als diese vor dem Abbiegen verkehrsbedingt halten musste. Durch den Zusammenstoß wurde ein 8-Jähriger im Fahrzeug der Frau leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Thorsten Scheen
Telefon: 02761 9269-2200
E-Mail: Thorsten.Scheen@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 10:55

    POL-OE: Fünf Autofahrer fallen am Wochenende im Kreis Olpe auf

    Kreis Olpe (ots) - Gleich vier Fahrzeugführer stehen im Verdacht, am Wochenende unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen zu haben. Bereits am frühen Freitagmorgen (20. Februar) fiel ein 32-Jähriger gegen 7:15 Uhr mit seinem PKW in der "Westfälischen Straße" in Olpe auf. Nach einem positiven Drogenvortest begleitete der Mann die Polizeibeamten zur Blutprobenentnahme in die ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 10:55

    POL-OE: Diebstahl aus unverschlossenem Auto

    Olpe (ots) - Unbekannte Täter haben am Freitag (20. Februar) gegen 16:20 Uhr einen Rucksack vom Beifahrersitz eines Peugeot in der "Westfälischen Straße" entwendet. Bei dem PKW handelte es sich um ein Fahrzeug zur Medikamentenlieferung. Der Fahrer war im Verlauf einer Apothekenanlieferung nur kurz abgelenkt, als sich die Täter Zutritt zum unverschlossenen Auto verschafften. In dem Rucksack befand sich eine Geldbörse ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 09:56

    POL-OE: Autofahrer fällt in Möllmicke auf

    Wenden (ots) - Ein 37-jähriger Autofahrer fiel am frühen Freitagmorgen (20. Februar) während einer Kontrolle auf der "Schubertstraße" auf. Der Mann war den Polizeibeamten gegen 4 Uhr aufgrund seiner Fahrweise bereits in Gerlingen aufgefallen. Den Anhaltesignalen der Ordnungshüter kam der 37-Jährige allerdings erst in Möllmicke nach. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise, die auf eine Alkoholisierung des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren