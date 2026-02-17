Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Einbruch überrascht

Bergneustadt (ots)

Am Montag (16. Februar) hebelte ein Unbekannter gegen 19:30 Uhr die Eingangstür eines Reihenhauses in der Weststraße auf und betrat den Hausflur. Eine Zeugin, die sich im ersten Obergeschoss aufhielt, hörte die Geräusche und öffnete die Tür zum Treppenhaus. Der Einbrecher ergriff sofort die Flucht. Bei dem Flüchtigen handelt es sich um einen ca. 170 cm großen Mann mit normaler Statur, der dunkel gekleidet war. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell