Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Autofahrer rutscht auf schneeglatter Straße in den Graben

Waldbröl (ots)

Ein 55-Jähriger aus Waldbröl war am Abend des 15. Februar (Sonntag) mit seinem Renault auf der L324 von Erblingen in Richtung Waldbröl unterwegs. Gegen 21:25 Uhr geriet das Auto auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, rutschte über die Gegenfahrbahn, drehte sich, kippte auf das Dach und kam im Straßengraben zum Liegen. Der 55-jährige Fahrer überstand das Unfallgeschehen verletzungsfrei, sein 22-jähriger Beifahrer aus Waldbröl wurde leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe der Ortschaft "Heide".

