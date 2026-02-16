PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GM: Autofahrer rutscht auf schneeglatter Straße in den Graben

Waldbröl (ots)

Ein 55-Jähriger aus Waldbröl war am Abend des 15. Februar (Sonntag) mit seinem Renault auf der L324 von Erblingen in Richtung Waldbröl unterwegs. Gegen 21:25 Uhr geriet das Auto auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern, rutschte über die Gegenfahrbahn, drehte sich, kippte auf das Dach und kam im Straßengraben zum Liegen. Der 55-jährige Fahrer überstand das Unfallgeschehen verletzungsfrei, sein 22-jähriger Beifahrer aus Waldbröl wurde leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf Höhe der Ortschaft "Heide".

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

