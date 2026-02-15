PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tageswohnungseinbruch in Engelskirchen

Engelskirchen (ots)

Zwischen 12:55 Uhr und 15:00 Uhr am vergangenen Samstag (14. Februar) sind Kriminelle in ein Einfamilienhaus in der Olpener Straße in Hardt eingebrochen. Die Einbrecher warfen die Terrassentür mittels einer Steinplatte ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen und erbeuteten mehrere Schmuckstücke. Es entstand ein geschätzter Vermögensschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

