Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannter bricht in Supermarkt ein

Lindlar (ots)

In ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Altenlinde" ist am Sonntag (15. Februar) eine unbekannte männliche Person eingebrochen. Eine Videoüberwachung konnte festhalten, wie ein Unbekannter um 1:59 Uhr zunächst die doppelflügelige Eingangstür mittels grober Gewalt aufschob und im Anschluss eine zweite Schiebetür auf die gleiche Weise überwand. Bei Auslösen des Alarms flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute durch die, zuvor aufgedrückten, Türen. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 - 40 Jahre alt und ca. 185 cm groß. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Cargohose und schwarz-weißen Sneakern. Darüber hinaus trug der Einbrecher eine graue Mütze, ein blaues Halstuch, schwarze Arbeitshandschuhe und eine Brille.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell