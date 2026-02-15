PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannter bricht in Supermarkt ein

Lindlar (ots)

In ein Lebensmittelgeschäft in der Straße "Altenlinde" ist am Sonntag (15. Februar) eine unbekannte männliche Person eingebrochen. Eine Videoüberwachung konnte festhalten, wie ein Unbekannter um 1:59 Uhr zunächst die doppelflügelige Eingangstür mittels grober Gewalt aufschob und im Anschluss eine zweite Schiebetür auf die gleiche Weise überwand. Bei Auslösen des Alarms flüchtete der Tatverdächtige ohne Beute durch die, zuvor aufgedrückten, Türen. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: ca. 30 - 40 Jahre alt und ca. 185 cm groß. Bekleidet war er mit einem grauen Kapuzenpullover, einer schwarzen Cargohose und schwarz-weißen Sneakern. Darüber hinaus trug der Einbrecher eine graue Mütze, ein blaues Halstuch, schwarze Arbeitshandschuhe und eine Brille.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  • 13.02.2026 – 10:25

    POL-GM: Ruhige Einsatzlage an Weiberfastnacht

    Oberbergischer Kreis (ots) - An vielen Orten im Oberbergischen feierten die Jeckinnen und Jecken an Weiberfastnacht (12. Februar) ausgelassen und fröhlich Karneval. In der Bilanz der Polizei finden sich zum Auftakt der närrischen Zeit nur wenige Einträge, die einen vergleichsweise ruhigen Verlauf widerspiegeln. Insgesamt sprach die Polizei 15 Platzverweise aus, zehn in Wipperfürth und fünf in Reichshof. Vier Personen ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:19

    POL-GM: 89-jähriger Autofahrer landet auf dem Dach

    Gummersbach (ots) - Am Donnerstag (12. Februar) fuhr ein 89-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr auf der Vosselstraße in Richtung Gummersbacher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er mit seinem Auto gegen den Bordstein. Dadurch überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 89-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Rückfragen von Pressevertretern ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 12:05

    POL-GM: Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs - 50-Jährige muss Führerschein abgeben

    Wiehl (ots) - Am Abend des 11. Februar (Mittwoch, 21:30 Uhr) wurde ein 25-jähriger Gummersbacher auf ein Auto aufmerksam, welches mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Zeitstraße in Drabenderhöhe stand. Der Gummersbacher hielt an und bot der Fahrerin, einer 50-Jährigen aus Wiehl, seine Hilfe an. Die Wiehlerin lehnte die angebotene Hilfe ab. Sie äußerte, ...

    mehr
