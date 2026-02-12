PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Alkoholisiert mit dem Auto unterwegs - 50-Jährige muss Führerschein abgeben

Wiehl (ots)

Am Abend des 11. Februar (Mittwoch, 21:30 Uhr) wurde ein 25-jähriger Gummersbacher auf ein Auto aufmerksam, welches mit eingeschaltetem Warnblinklicht an der Zeitstraße in Drabenderhöhe stand. Der Gummersbacher hielt an und bot der Fahrerin, einer 50-Jährigen aus Wiehl, seine Hilfe an. Die Wiehlerin lehnte die angebotene Hilfe ab. Sie äußerte, lediglich etwas getrunken zu haben, und setzte ihre Fahrt in Schlangenlinien und Schrittgeschwindigkeit fort. Der 25-Jährige informierte die Polizei und folgte der 50-Jährigen bis zum Eintreffen der Beamten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Neben einer Blutprobe musste die 50-Jährige auch ihren Führerschein abgeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

