Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Dieseldiebstahl in Radevormwald

Radevormwald (ots)

Auf Kraftstoff hatten es Diebe in der Elberfelder Straße in Radevormwald-Bergerhof abgesehen. Zwischen 17:30 Uhr am Dienstag (10. Februar) und 7:30 Uhr am Mittwoch, zapften sie aus den Tanks von vier Baustellenfahrzeugen etwa 1300 Liter Diesel ab. Bei den angegangenen Arbeitsmaschinen handelt es sich um eine Grabenfräse sowie um drei Bagger. Die Tatörtlichkeit befindet sich nahe der Einmündung zur Kreuzstraße.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell