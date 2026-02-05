PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Küchenbrand in Waren

Waren (Müritz) (ots)

Am 05.02.2026, gegen 18:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in 
der Carl-Moltmann-Straße in Waren zu einem Küchenbrand. Nach 
derzeitigem Kenntnisstand geriet eine auf der Herdplatte abgestellte 
Thermoskanne in Brand. Die Flammen griffen in der weiteren Folge auf 
die Küchenzeile über. Die 25 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Waren konnten den Brand schnell löschen. Der 80-jährige 
Wohnungsinhaber erlitt leichte Brandverletzungen an den Händen und  
wurde zur weiteren Behandlung ins Warener Krankenhaus verbracht. Der 
entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die
Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. 
Andere Hausbewohner waren nicht in Gefahr und mussten nicht evakuiert
werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der 
fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg

  • 05.02.2026 – 18:47

    POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person bei Siggermow auf der Insel Rügen

    PHR Bergen (ots) - Am 05.02.2026, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich auf der L301 auf Höhe der Ortschaft Siggermow ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 23-Jährige deutsche Fahrzeugführer eines Transporters die L301. Aufgrund der den Witterungsbedingungen nicht angepassten Geschwindigkeit kam er mit seinem Fahrzeugnach rechts ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 16:24

    POL-NB: Verkehrsunfall auf Bundesstraße 109

    Klein Bünzow (ots) - Am heutigen Donnerstag (05. Februar 2026) kam es gegen 14:30 Uhr auf der Bundesstraße 109, Höhe Klein Bünzow, zu einem Verkehrsunfall. Auf Grund von Glätte kam ein Taxi der Marke Mercedes von der Fahrbahn ab und berührte mit der Beifahrerseite einen Baum. Der 15-jährige Beifahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere 15-jährige Mitfahrerin erlitt einen Schock und ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 15:57

    POL-NB: Auto stößt durch Glätte gegen Baum

    Rosenow (ots) - Gegen 12:15 Uhr ist eine 79-jährige Autofahrerin auf der B104 Höhe Rosenow bei glatten Straßenverhältnissen mit ihrem Fahrzeug von der Straße abgekommen und mit einem Baum zusammengestoßen. Sowohl sie als auch ihr gleichaltriger Beifahrer wurden verletzt ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Beide Insassen sind Deutsche. Rückfragen bitte an: Für Medienvertreter: ...

    mehr
