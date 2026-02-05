Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Küchenbrand in Waren

Waren (Müritz) (ots)

Am 05.02.2026, gegen 18:30 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Carl-Moltmann-Straße in Waren zu einem Küchenbrand. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet eine auf der Herdplatte abgestellte Thermoskanne in Brand. Die Flammen griffen in der weiteren Folge auf die Küchenzeile über. Die 25 eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Waren konnten den Brand schnell löschen. Der 80-jährige Wohnungsinhaber erlitt leichte Brandverletzungen an den Händen und wurde zur weiteren Behandlung ins Warener Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar. Andere Hausbewohner waren nicht in Gefahr und mussten nicht evakuiert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

