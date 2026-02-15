PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettersheim-Bouderath (ots)

Am Samstag, 14.02.2026, um 19:43 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in der Jonas-Kreuz-Str. in Nettersheim-Bouderath.

Ein Unbekannter hatte ein Fenster des Einfamilienhauses aufhebelt und sich so Zutritt ins Haus verschafft. Offensichtlich wurde er durch das Signal der Sicherheitskamera abgeschreckt, da er ohne Beute bereits nach wenigen Sekunden wieder aus dem Haus flüchtete.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen Alle
  • 15.02.2026 – 10:07

    POL-EU: Zwei Verletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge bei Verkehrsunfall

    Nettersheim-Marmagen (ots) - Am Freitag, 13.02.2026, gegen 09:20 Uhr, befuhr einer 93jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim die Römerstr. in Marmagen aus Rtg. Finkenweg in Rtg. Kölner Str.. Aus bisher ungeklärter Ursache querte er ungebremst die Kölner Str., durchbrach den Zaun einer Werkstatt und stieß gegen einen dort abgestellten Pkw. Nachfolgend wurden durch den ...

    mehr
  • 15.02.2026 – 10:05

    POL-EU: Zwei Kühlwagen am Bürgerhaus aufgebrochen - Getränke entwendet

    Kall (ots) - Am Samstagmorgen (14.02.2026) wurden die aufgebrochenen Kühlwagen an der Bürgerhalle von Vereinsmitgliedern der Kaller Karnevalsgesellschaft entdeckt. Die unbekannten Täter hatten in der Zeit von Freitag, 13.02.2026, 11:00 Uhr bis Samstag, 14.02.2026, 10:00 Uhr, die Kühlwagen gewaltsam geöffnet und darin befindlichen Getränkekisten entwendet. Zeugen, ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 12:20

    POL-EU: Einbruch in Werkstatt

    Mechernich (ots) - Am Donnerstag, den 12. Februar, um 20.59 Uhr hebelten Unbekannte die rückwärtige Stahltür einer Werkstatt an der Landstraße in Mechernich-Roggendorf auf. Durch die Auslösung der Alarmanlage wurden die Unbekannten offenbar gestört. Sie betraten das Gebäude nicht und entwendeten keine Gegenstände. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an ...

    mehr
