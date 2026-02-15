Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Einfamilienhaus

Nettersheim-Bouderath (ots)

Am Samstag, 14.02.2026, um 19:43 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in der Jonas-Kreuz-Str. in Nettersheim-Bouderath.

Ein Unbekannter hatte ein Fenster des Einfamilienhauses aufhebelt und sich so Zutritt ins Haus verschafft. Offensichtlich wurde er durch das Signal der Sicherheitskamera abgeschreckt, da er ohne Beute bereits nach wenigen Sekunden wieder aus dem Haus flüchtete.

