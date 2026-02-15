Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Kühlwagen am Bürgerhaus aufgebrochen - Getränke entwendet

Kall (ots)

Am Samstagmorgen (14.02.2026) wurden die aufgebrochenen Kühlwagen an der Bürgerhalle von Vereinsmitgliedern der Kaller Karnevalsgesellschaft entdeckt. Die unbekannten Täter hatten in der Zeit von Freitag, 13.02.2026, 11:00 Uhr bis Samstag, 14.02.2026, 10:00 Uhr, die Kühlwagen gewaltsam geöffnet und darin befindlichen Getränkekisten entwendet.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Es wurde eine Anzeige wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gefertigt.

