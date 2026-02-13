PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstahl von Spirituosen in Supermarkt - 35-Jähriger vorläufig festgenommen

Euskirchen (ots)

Am Donnerstag, den 12. Februar 2023, um 16.30 Uhr, entwendete ein 35-jähriger Mann aus dem Kreis Kleve in einem Supermarkt am Narzissenweg in Euskirchen mehrere Flaschen hochpreisiger Spirituosen. Der Mann steckte die Flaschen in eine Tüte und verließ im Anschluss den Supermarkt.

Eine Mitarbeiterin beobachtete den Vorfall. Sie sah, dass der Mann auf einen angrenzenden Parkplatz flüchtete, und informierte die Polizei über den Vorfall. Die Polizeibeamten konnten den Mann im Anschluss auf dem Parkplatz antreffen und kontrollieren.

Da der 35-Jährige bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war, wurde er vorläufig festgenommen und dem Gewahrsam der Polizeiwache in Euskirchen zugeführt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

