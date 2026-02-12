PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer kollidiert mit Fahrradfahrerin

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 14.42 Uhr auf dem Jülicher Ring zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 64-jährige Fahrradfahrerin aus Euskirchen befuhr den Jülicher Ring aus Richtung der Kölner Straße in Fahrtrichtung der Frauenberger Straße.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel beabsichtigte, von der Zufahrt zum Kreishaus nach links auf den Jülicher Ring in Richtung der Kölner Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er die von links kommende Fahrradfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Die 64-Jährige wurde hierbei verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 12.02.2026 – 11:01

    POL-EU: Brand in Alten- und Pflegeheim - 76-jähriger Bewohner verstorben

    Blankenheim (ots) - Am gestrigen Mittwoch, den 11. Februar, kam es gegen 20.25 Uhr in einem Alten- und Pflegeheim in der Straße "Vellerhof" in Blankenheim zu einem Brand. Das Feuer brach im Zimmer eines 76-jährigen Bewohners aus, der sich zu diesem Zeitpunkt im Rollstuhl befand. Die Pflegekräfte wurden durch den ausgelösten Brandmelder auf das Feuer aufmerksam und ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 14:00

    POL-EU: Diebstähle aus Transportern

    Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Montag, 9. Februar, 21 Uhr, bis Dienstag, 10. Februar, 21 Uhr, kam es in Euskirchen-Stotzheim zu zwei Diebstählen aus Transportern. Die Fahrzeuge wurden von den Eigentümern in der P.-J.-Wohlmeiner-Straße und in der Wassermannstraße abgestellt. Aus beiden Transportern wurden Kleingeld, Wurfmaterial für Karneval, ein Karton mit Arbeitskleidung sowie Werkzeug entwendet. Bei dem ...

    mehr
