Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Pkw-Fahrer kollidiert mit Fahrradfahrerin

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 14.42 Uhr auf dem Jülicher Ring zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 64-jährige Fahrradfahrerin aus Euskirchen befuhr den Jülicher Ring aus Richtung der Kölner Straße in Fahrtrichtung der Frauenberger Straße.

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel beabsichtigte, von der Zufahrt zum Kreishaus nach links auf den Jülicher Ring in Richtung der Kölner Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er die von links kommende Fahrradfahrerin.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Die 64-Jährige wurde hierbei verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell