Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Diebstähle aus Transportern

Euskirchen (ots)

Im Zeitraum von Montag, 9. Februar, 21 Uhr, bis Dienstag, 10. Februar, 21 Uhr, kam es in Euskirchen-Stotzheim zu zwei Diebstählen aus Transportern.

Die Fahrzeuge wurden von den Eigentümern in der P.-J.-Wohlmeiner-Straße und in der Wassermannstraße abgestellt. Aus beiden Transportern wurden Kleingeld, Wurfmaterial für Karneval, ein Karton mit Arbeitskleidung sowie Werkzeug entwendet.

Bei dem Transporter in der P.-J.-Wohlmeiner-Straße wurden keine Aufbruchsspuren festgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass der elektronische Schlüssel manipuliert wurde. Das Fahrzeug in der Wassermannstraße war nicht verschlossen.

Zur Höhe des Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Personen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail unter poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

