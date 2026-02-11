PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Die Polizei sucht Nachwuchs - Informationsveranstaltung

POL-EU: Die Polizei sucht Nachwuchs - Informationsveranstaltung
  • Bild-Infos
  • Download

Kreis Euskirchen (ots)

Unter dem Motto "Komm ins Team 110" veranstaltet die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Euskirchen am Donnerstag, dem 19.02.2026, von 16 bis ca. 18 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf.

Interessierte werden über Einstellungsvoraussetzungen, Auswahlverfahren, den Dienst nach dem Studium und/oder Beglaubigungen sowie bei auftretenden Problemen informiert und unterstützt.

Eine Anmeldung per E-Mail (personalwerbung.euskirchen@polizei.nrw.de) ist erforderlich und muss Name, Vorname, Adressdaten, Geburtsdatum und Mobilfunknummer enthalten.

Außerhalb der Infoveranstaltung können Informationen auch telefonisch beim Einstellungsberater PHK Dirk Falkenstein unter 02251 799-327 oder per E-Mail an personalwerbung.euskirchen@polizei.nrw.de eingeholt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 11.02.2026 – 14:00

    POL-EU: Ware nicht bezahlt

    Mechernich (ots) - Am Dienstag (10. Februar) kam es gegen 13.50 Uhr in einem Supermarkt in der Feytalstraße in Mechernich zu einem räuberischen Diebstahl. Eine 36-jährige Frau aus Euskirchen nahm eine Tüte Gebäck sowie eine Packung Butter an sich und versuchte anschließend, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Vorfall, stellte sich der Frau in den Weg und hielt sie fest. Die Frau versuchte, sich aus dem Griff zu lösen und setzte ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 12:25

    POL-EU: Gefälschtes Rezept in Apotheke

    Zülpich (ots) - Am Montag (9. Februar) gegen 16 Uhr legte ein bislang Unbekannter in einer Apotheke in der Münsterstraße in Zülpich ein gefälschtes Rezept vor. Nachdem der Apothekerin die Fälschung aufgefallen war, wurde der Mann aufgefordert, seine Gesundheitskarte vorzulegen. Der Unbekannte gab an, diese draußen holen zu wollen, kehrte jedoch nicht mehr in die Apotheke zurück und entfernte sich in unbekannte ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 12:25

    POL-EU: Pkw mittig auf Fahrbahn - Fahrerin ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

    Euskirchen (ots) - Am Dienstag, 10. Februar 2026, gegen 1.18 Uhr fiel Polizeibeamten in der Rudolf-Diesel-Straße in Euskirchen ein Pkw auf, der mittig auf der Fahrbahn stand. Zur Durchführung einer Kontrolle suchten die Polizeibeamten das Fahrzeug auf. Auf dem Fahrersitz wurde eine 40-jährige Frau aus Euskirchen angetroffen. Einen Führerschein konnte sie nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren