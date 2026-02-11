Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Die Polizei sucht Nachwuchs - Informationsveranstaltung

Kreis Euskirchen (ots)

Unter dem Motto "Komm ins Team 110" veranstaltet die Personalwerbung der Kreispolizeibehörde Euskirchen am Donnerstag, dem 19.02.2026, von 16 bis ca. 18 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Polizeiberuf.

Interessierte werden über Einstellungsvoraussetzungen, Auswahlverfahren, den Dienst nach dem Studium und/oder Beglaubigungen sowie bei auftretenden Problemen informiert und unterstützt.

Eine Anmeldung per E-Mail (personalwerbung.euskirchen@polizei.nrw.de) ist erforderlich und muss Name, Vorname, Adressdaten, Geburtsdatum und Mobilfunknummer enthalten.

Außerhalb der Infoveranstaltung können Informationen auch telefonisch beim Einstellungsberater PHK Dirk Falkenstein unter 02251 799-327 oder per E-Mail an personalwerbung.euskirchen@polizei.nrw.de eingeholt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell