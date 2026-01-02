Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Schwarzfahrer leistet Widerstand und beleidigt Bundespolizisten
Würzburg (ots)
Ohne gültigen Fahrausweis nutzte ein algerischer Staatsangehöriger am Neujahrsmorgen (1. Januar) den ICE 21 auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Würzburg. Vom Zugpersonal angeforderte Bundespolizisten kontrollierten den Mann und stellten hierbei mehrere Messer, einen auf andere Personaldaten ausgestellten Führerschein sowie diverse Wertgegenstände ohne Eigentumsnachweise fest. Zur weiteren Bearbeitung des Sachverhaltes verbrachten die Beamten den Mann zur Dienststelle der Bundespolizeiinspektion Würzburg. Hier zeigte sich der 38-Jährige hochaggressiv. Er trat mehrfach gegen Türen und bespuckte eine Glasscheibe in der Polizeiwache. Anschließend entblößte sich der Mann und onanierte. Bei der anschließenden Durchsuchung sperrte sich der Tatverdächtige, beleidigte die eingesetzten Beamten verbal und bespuckte sie. Mittels einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Bundespolizisten den Mann zu fesseln, hierbei erlitt er leichte Hautabschürfungen.
Die mitgeführten Messer und die Wertgegenstände, deren Eigentumsnachweise der Mann nicht erbringen konnte, stellten die Einsatzkräfte sicher. Nach Abschluss der erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen und einer richterlich angeordneten Blutentnahme durch einen Polizeiarzt, verließ der Mann die Wache.
Gegen den polizeibekannten Tatverdächtigen leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Erschleichen von Leistungen, exhibitionistischer Handlungen, Beleidigung, Diebstahl und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.
Rückfragen bitte an:
Stephan Hellwig
Bundespolizeiinspektion Würzburg
Bahnhofplatz 2 - 97070 Würzburg
E-Mail: bpoli.wuerzburg.presse@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ist eine von fünfzehn
Bundespolizeiinspektionen der Bundespolizeidirektion München. Ihr
örtlicher Zuständigkeitsbereich erstreckt sich auf ganz Unterfranken
und Teile Oberfrankens. Der Inspektion Würzburg angegliedert sind die
Bundespolizeireviere Aschaffenburg und Bamberg. Die Kernkompetenzen
der Bundespolizeiinspektion Würzburg liegen in der Gewährleistung der
Sicherheit der Benutzer der Bahn und der Bahnanlagen, sowie in der
Fahndung auf Bahnanlagen zur Bekämpfung der unerlaubten Migration.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
