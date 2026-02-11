PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Närrischer Schulterschluss: Zusammen für eine sichere Karnevalszeit

POL-EU: Närrischer Schulterschluss: Zusammen für eine sichere Karnevalszeit
Kreis Euskirchen (ots)

Am heutigen Mittwoch (11. Februar) empfing Landrat und Behördenleiter Markus Ramers gemeinsam mit der Abteilungsleiterin Polizei, Polizeidirektorin Gabriele Mälchers, sowie Vertretern der Polizei Euskirchen royalen Besuch in der Kreispolizeibehörde Euskirchen:

Stellvertretend für die Karnevalisten im Kreis Euskirchen erschien das Dreigestirn aus Euskirchen-Flamersheim - Prinz Philipp I., Bauer Thorsten und Jungfrau Anna - in der Kreispolizeibehörde und brachte in voller Montur karnevalistischen Glanz in die Räume der Behörde. "Der Karneval zeigt: Fröhliches Feiern und Verantwortung gehören zusammen. Es ist schön zu sehen, wie Polizei und Karnevalisten Seite an Seite stehen - zusammen sorgen wir dafür, dass die Menschen im Kreis Euskirchen sicher feiern und die Freude im Vordergrund bleibt", sagte Landrat Markus Ramers.

Alle Beteiligten hoben hervor: Der Schulterschluss zwischen Karnevalisten und Polizei ist ein wichtiges Zeichen für Solidarität und Sicherheit. Die Polizei Euskirchen wird während der gesamten Karnevalstage verstärkt präsent sein und zahlreiche Umzüge sowie Veranstaltungen im Kreisgebiet begleiten. Damit alle Karnevalsfreunde die Karnevalszeit unbeschwert genießen können, gibt die Polizei Euskirchen einige Tipps für sicheres Feiern: 

   - Wertsachen im Blick behalten: Taschendiebe nutzen oft dichtes 
     Gedränge.
   - Getränke nicht unbeaufsichtigt lassen: Achten Sie auf 
     K.-o.-Tropfen.
   - Alkohol und Auto passen nicht zusammen: Bilden Sie 
     Fahrgemeinschaften mit nüchternen Fahrern oder nutzen Sie ein 
     Taxi.
   - Gemeinsam feiern: Bleiben Sie in Gruppen und achten Sie 
     aufeinander.
   - Im Notfall die 110 wählen.

Die Polizei Euskirchen wünscht allen Jecken eine fröhliche, unbeschwerte und sichere Karnevalszeit!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren