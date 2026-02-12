PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand in Alten- und Pflegeheim - 76-jähriger Bewohner verstorben

Blankenheim (ots)

Am gestrigen Mittwoch, den 11. Februar, kam es gegen 20.25 Uhr in einem Alten- und Pflegeheim in der Straße "Vellerhof" in Blankenheim zu einem Brand. Das Feuer brach im Zimmer eines 76-jährigen Bewohners aus, der sich zu diesem Zeitpunkt im Rollstuhl befand.

Die Pflegekräfte wurden durch den ausgelösten Brandmelder auf das Feuer aufmerksam und konnten den Brand mit einem Feuerlöscher löschen.

Zudem evakuierte das Personal weitere Bewohner aus dem Wohnbereich, sodass keine Personen verletzt wurden.

Der 76-Jährige erlitt lebensgefährliche Brandverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.

Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

