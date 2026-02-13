Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bilanz zum Karnevalsauftakt an Weiberdonnerstag

Kreis Euskirchen (ots)

Nach dem Start in die närrische Session zieht die Polizei eine erste Bilanz für den Kreis Euskirchen.

Aus polizeilicher Sicht verliefen die Karnevalsfeierlichkeiten am Weiberfastnachtstag (12. Februar) unauffällig. Die meisten Jecken feierten friedlich. Im Zeitraum von Donnerstag, 9 Uhr, bis Freitag (13. Februar), 6 Uhr, wurden insgesamt 19 Einsätze mit Karnevalsbezug verzeichnet, die überwiegend auf kleinere Streitigkeiten zurückzuführen waren. Insgesamt wurden vier Platzverweise ausgesprochen. Darüber hinaus kontrollierten die Polizeibeamten 52 Fahrzeuge.

Streit auf Karnevalsveranstaltung

Im Rahmen einer Karnevalsveranstaltung in Schleiden-Gemünd in der Straße "Am Plan" kam es gegen 16.45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 49-jährigen Frauen - einer Kellnerin und einem Gast. Nach bisherigen Erkenntnissen überschüttete die 49-Jährige die Kellnerin mit Getränkeresten und beleidigte sie. In der Folge warf die Kellnerin der gleichaltrigen Frau ein mit Gläsern beladenes Tablett an den Hinterkopf. Die 49-Jährige wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen die Kellnerin wurde eine Anzeige bezüglich der gefährlichen Körperverletzung sowie Beleidigung gefertigt. Gegen die verletzte 49-jährige Frau wurde eine Anzeige bezüglich der Körperverletzung und Beleidigung erstattet.

Alkohol am Steuer - gleich mehrfach

Am Freitag (13. Februar) gegen 0.35 Uhr verlor ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Düren auf der Bergheimer Straße bei Zülpich - aus Richtung Zülpich kommend - die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam linksseitig von der Fahrbahn ab, kippte anschließend auf die Seite und verursachte auf einem angrenzenden Feld einen Flurschaden.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,32 Promille. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein beschlagnahmt. Eine Anzeige bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses wurde gefertigt. Am Freitag (13. Februar) um 1.48 Uhr meldeten Zeugen einen E-Scooter-Fahrer mit deutlichen Schlangenlinien auf der Bundesstraße 266 von Mechernich-Roggendorf kommend in Fahrtrichtung Kall. Im Bereich Kall-Wallenthal konnten Polizeibeamte den 42-jährigen Mann aus Kall auf einem angrenzenden Gehweg antreffen und kontrollieren. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,84 Promille. Nach eigenen Angaben hatte er zuvor mehrere Schnäpse konsumiert. Er wurde zur Blutprobenentnahme zur Polizeiwache gebracht, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Im Rahmen eines Einsatzes auf dem Alten Markt in Euskirchen am Freitag um 2.12 Uhr fiel ein 38-jähriger Mann aus Euskirchen auf. Er gab gegenüber Polizeibeamten an, nun sein Fahrrad aufzusuchen, um die Heimfahrt anzutreten. Ihm wurde ausdrücklich mitgeteilt, dass er dieses lediglich schieben dürfe - was er zunächst bestätigte.

Kurze Zeit später fuhr der Mann jedoch mit starken Schlangenlinien an den Polizeibeamten vorbei. Die Polizeibeamten folgten dem 38-Jährigen mit dem Streifenwagen und konnten ihn wenig später in der Kapellenstraße in Euskirchen antreffen. Zwischenzeitlich war der Mann gestürzt und lag neben dem Fahrrad. Hierbei wurde er jedoch nicht verletzt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille. Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Die Polizei Euskirchen weist darauf hin, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss nicht nur strafrechtliche Konsequenzen hat, sondern auch die eigene Sicherheit und die anderer gefährdet.

Wer Alkohol konsumiert hat, sollte stattdessen ein Taxi nehmen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder Bekannte um Mitnahme bitten. So bleibt der Karneval für alle unbeschwert und sicher.

Die Polizei Euskirchen wird während der Karnevalstage verstärkt Kontrollen durchführen.

