Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Werkstatt

Mechernich (ots)

Am Donnerstag, den 12. Februar, um 20.59 Uhr hebelten Unbekannte die rückwärtige Stahltür einer Werkstatt an der Landstraße in Mechernich-Roggendorf auf.

Durch die Auslösung der Alarmanlage wurden die Unbekannten offenbar gestört. Sie betraten das Gebäude nicht und entwendeten keine Gegenstände.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

Es wurde eine Anzeige bezüglich eines besonders schweren Diebstahls gefertigt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
  PDF-Version
