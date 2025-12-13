PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Kölner Hauptbahnhof

Köln (ots)

Die Bundespolizei staunte nicht schlecht, als sich am gestrigen Tag (12. Dezember) eine 34-Jährige auf der Dienststelle am Kölner Hauptbahnhof meldete und angab, aufgrund eines Haftbefehls gesucht zu werden.

Gegen 12:15 Uhr klingelte die Deutsche auf der Wache der Bundespolizeiinspektion Köln und offenbarte den Einsatzkräften, dass aufgrund eines Haftbefehls nach ihr gefahndet werde.

Ein Datenabgleich ihrer Personalien ergab, dass gegen die Aachenerin ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag. Aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte sie eine Restfreiheitsstrafe von 359 Tagen (aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren) zu verbüßen.

Weiterhin lag gegen die 34-Jährige eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Aachen vor.

Die Beamten nahmen die Gesuchte fest und führten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt zu.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Köln
Pressestelle
Paula Feierabend

Telefon: +49 (0) 221 16093-1400
Mobil: +49 (0) 173 56 21 045
E-Mail: presse.k@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Gereonstraße 43-65
50670 Köln
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

