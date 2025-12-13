Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Kölner Hauptbahnhof
Köln (ots)
Die Bundespolizei staunte nicht schlecht, als sich am gestrigen Tag (12. Dezember) eine 34-Jährige auf der Dienststelle am Kölner Hauptbahnhof meldete und angab, aufgrund eines Haftbefehls gesucht zu werden.
Gegen 12:15 Uhr klingelte die Deutsche auf der Wache der Bundespolizeiinspektion Köln und offenbarte den Einsatzkräften, dass aufgrund eines Haftbefehls nach ihr gefahndet werde.
Ein Datenabgleich ihrer Personalien ergab, dass gegen die Aachenerin ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth vorlag. Aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hatte sie eine Restfreiheitsstrafe von 359 Tagen (aus einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren) zu verbüßen.
Weiterhin lag gegen die 34-Jährige eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Aachen vor.
Die Beamten nahmen die Gesuchte fest und führten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen der Justizvollzugsanstalt zu.
