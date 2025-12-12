Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Duisburger Hauptbahnhof

Duisburg (ots)

Am gestrigen Mittag (11. Dezember 2025), um 11.30 Uhr nahmen Bundespolizisten einen 31-jährigen polnischen Staatsangehörigen im Duisburger Hauptbahnhof fest. Bei einer Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Strafvollstreckungshaftbefehl vorlag.

Der polnische Staatsbürger händigte den Beamten im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle eine polnische Identitätskarte aus. Ein Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungssystem ergab, dass er wegen schweren Diebstahls in insgesamt drei Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 170 Tagessätzen zu je 40,00 Euro verurteilt worden war. Da er die Geldstrafe in Höhe von 6720,00 Euro nicht begleichen konnte, muss er nun für 84 Tage in Haft.

Nach Eröffnung des Haftbefehls und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige in die Justizvollzuganstalt Duisburg gebracht.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell