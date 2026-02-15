Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verletzte und fünf beschädigte Fahrzeuge bei Verkehrsunfall

Nettersheim-Marmagen (ots)

Am Freitag, 13.02.2026, gegen 09:20 Uhr, befuhr einer 93jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim die Römerstr. in Marmagen aus Rtg. Finkenweg in Rtg. Kölner Str.. Aus bisher ungeklärter Ursache querte er ungebremst die Kölner Str., durchbrach den Zaun einer Werkstatt und stieß gegen einen dort abgestellten Pkw. Nachfolgend wurden durch den Zusammenstoß zwei weitere auf dem Werkstattgelände abgestellte Pkw ineinandergeschoben, ein Weiteres wurde durch das Zaunelement beschädigt.

Der 93jährige Pkw-Fahrer und seine 87jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht.

