Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 89-jähriger Autofahrer landet auf dem Dach
Gummersbach (ots)
Am Donnerstag (12. Februar) fuhr ein 89-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr auf der Vosselstraße in Richtung Gummersbacher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er mit seinem Auto gegen den Bordstein. Dadurch überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 89-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.
