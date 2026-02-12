PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 89-jähriger Autofahrer landet auf dem Dach

Gummersbach (ots)

Am Donnerstag (12. Februar) fuhr ein 89-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr auf der Vosselstraße in Richtung Gummersbacher Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte er mit seinem Auto gegen den Bordstein. Dadurch überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der 89-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

