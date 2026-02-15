PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 20-Jährige kommt von der Fahrbahn ab

Reichshof (ots)

Am Abend des 13. Februar (Freitag) war eine 20-jährige Waldbrölerin mit ihrem Ford auf der Straße "Am Meilenstein" (L324) aus Richtung Eckenhagen in Fahrtrichtung Eckenhagener Straße unterwegs. Gegen 21:20 Uhr kam die Waldbrölerin nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Felsböschung. Die 20-Jährige zog sich durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu und begab sich eigenständig in ambulante Behandlung. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

