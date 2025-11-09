PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an jüdischer Gedenktafel in Pasewalk (LK V-G)

Pasewalk (ots)

Am Sonntag, den 09.11.2025 gegen 03:00 Uhr stellten Polizeibeamte des Polizeihauptreviers Pasewalk eine Sachbeschädigung an einer jüdischen Gedenktafel in Pasewalk, Marktstraße fest. Durch bislang unbekannte Täter wurden der Sockel der Gedenktafel mit mehreren Buchstaben beschmiert. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Ermittlung der Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973-2200 oder der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

