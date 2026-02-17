Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Kreuzungsbereich

Hückeswagen (ots)

Am Montag (16. Februar) war ein 58-jähriger Mann aus Hückeswagen mit seinem Renault von Braßhagen in Richtung Engelshagen unterwegs. Gegen 21:20 Uhr wollte er an der Kreuzung K1/Engelshagen die K1 überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Seat Ibiza einer 57-jährigen Wipperfürtherin, die auf der bevorrechtigten K1 in Richtung Remscheid fuhr. Die 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Da der Hückeswagener vor Fahrtantritt zu tief ins Glas geschaut hatte, musste er die Beamten zur Wache begleiten, wo eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde.

