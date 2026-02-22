PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260222- 0242 Frankfurt- Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstagabend (21. Februar 2026) ereignete sich auf der BAB 3 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Fünf Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:10 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankfurt. Ein 41- Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug nach aktuellen Erkenntnissen die mittlere Fahrspur und überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug rechts. Beim Wiedereinscheren nach links kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 48-jährige Fahrer des überholten Fahrzeugs die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und infolgedessen mit einem weiteren Fahrzeug auf der rechten Fahrspur zusammenstieß. Dieses Fahrzeug stieß nun gegen die rechtsseitige Schutzplanke der Fahrbahn.

Durch das Unfallgeschehen wurden insgesamt fünf Personen teilweise schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der betroffene Fahrbahnbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die sich daran anschließenden Reinigungsarbeiten bis ca. 22:30 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 13:11

    POL-F: 260221- 0241 Frankfurt- Innenstadt: Verkehrsunfall mit verletzten Fußgängern

    Frankfurt (ots) - (rü) Samstagnacht (21. Februar 2026) ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der Neuen Mainzer Straße. Eines der Fahrzeuge wurde in Folge des Unfalls an eine Fußgängerampel geschoben, wodurch vier Fußgänger und ein Beifahrer leicht verletzt wurden. Der Unfall ereignete sich gegen 01:55 Uhr, als zwei Fahrzeuge im ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 12:41

    POL-F: 260221- 0240 Frankfurt- Gutleutviertel: Widerstand nach Platzverweis

    Frankfurt (ots) - (rü) Samstagnacht (21.02.2026) unterstützen Polizisten einen Sicherheitsdienst eines Clubs in der Gutleutstraße. Die dortigen Mitarbeiter riefen die Polizei zur Hilfe, weil mehrere Personen das Gelände nicht verlassen wollten. Ein Mann kam dem Platzverweis der Streife nicht nach und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Gegen 00:02 Uhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren