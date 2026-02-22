Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260222- 0242 Frankfurt- Bundesautobahn 3: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Frankfurt (ots)

(rü) Am gestrigen Samstagabend (21. Februar 2026) ereignete sich auf der BAB 3 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Fünf Personen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19:10 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg auf Höhe des Autobahnkreuzes Frankfurt. Ein 41- Jähriger befuhr mit seinem Fahrzeug nach aktuellen Erkenntnissen die mittlere Fahrspur und überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug rechts. Beim Wiedereinscheren nach links kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 48-jährige Fahrer des überholten Fahrzeugs die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und infolgedessen mit einem weiteren Fahrzeug auf der rechten Fahrspur zusammenstieß. Dieses Fahrzeug stieß nun gegen die rechtsseitige Schutzplanke der Fahrbahn.

Durch das Unfallgeschehen wurden insgesamt fünf Personen teilweise schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Der betroffene Fahrbahnbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme und die sich daran anschließenden Reinigungsarbeiten bis ca. 22:30 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell