Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260221- 0240 Frankfurt- Gutleutviertel: Widerstand nach Platzverweis

Frankfurt (ots)

(rü) Samstagnacht (21.02.2026) unterstützen Polizisten einen Sicherheitsdienst eines Clubs in der Gutleutstraße. Die dortigen Mitarbeiter riefen die Polizei zur Hilfe, weil mehrere Personen das Gelände nicht verlassen wollten. Ein Mann kam dem Platzverweis der Streife nicht nach und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 00:02 Uhr traf die Streife vor dem Club ein und sprach den vier Männern einen Platzverweis aus, da sie die vorherigen Anweisungen des Sicherheitsdienstes, das Gelände zu verlassen, ignorierten.

Die deutlich alkoholisierten Männer kamen der Aufforderung der Polizisten nur zögerlich nach. Nachdem zumindest zwei der vier Unruhestifter schließlich von dannen gingen, mussten die verbliebenen beiden uneinsichtigen Störenfriede durch das Streifenteam vom Gelände gedrängt werden. Einer der beiden wehrte sich aktiv gegen diese Maßnahme, woraufhin die Streife ihn festnahm. Seine erhebliche Alkoholisierung hinderte ihn nicht daran, Beleidigungen in Richtung der Polizisten auszusprechen.

Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

