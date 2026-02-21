Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260221- 0239 Frankfurt- Preungesheim: Rücknahme Vermisstenfahndung - Bezug zu Meldung Nr. 0238

Frankfurt (ots)

(rü) Der seit Freitag (20. Februar 2026) vermisste Mirac C. aus Frankfurt - Preungesheim wurde wohlbehalten angetroffen.

Die Vermisstenfahndung wird hiermit aufgehoben.

