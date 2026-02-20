Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260220 - 0236 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Sachbeschädigung an mehreren Wahlplakaten
Frankfurt (ots)
(bo) Gestern Abend (19. Februar 2026) beschmierten Unbekannte insgesamt sechs Wahlplakate im Bahnhofsviertel.
Gegen 19:15 Uhr fiel einer Streife in der Taunusanlage ein beschmiertes Wahlplakat auf. Im Rahmen der Nahbereichsabsuche stellten die Beamten insgesamt sechs beschmierte Plakate von der Taunusanlage bis zur Mainzer Landstraße fest.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
