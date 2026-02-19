PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260219 - 0234 Frankfurt - Praunheim: 15-jähriger Junge vermisst

Frankfurt (ots)

(ha) Seit Mittwoch, dem 18.02.2026, 19:00 Uhr wird der 15-jährige Mohamed A. vermisst. Dieser verschwand nach familiären Streitigkeiten zur angegebenen Zeit aus der elterlichen Obhut in der Heinrich-Lübke-Straße in Frankfurt Praunheim. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts.

Möglicherweise sind Kontakte in die Bereiche Bornheim und Riederwald vorhanden.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Mohamed A. in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Altersgerechte Erscheinung, 170 bis 175 cm groß, lockige schwarze Haare, schlanke Statur

Bekleidet war Mohamed A. zuletzt mit einer schwarzen Jacke, einer dunkelblauen Jogginghose von Nike, weißen Sneakern und einer schwarzen Wintermütze.

Ein Foto des Jungen ist unter dem nachfolgenden Link zu finden:

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/15-jaehriger-mohamed-a-gesucht

Wer hat Mohamed A. noch nach dem 18.02.2026, 19:00 Uhr gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt unter 069 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

