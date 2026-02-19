Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260219- 0232 Frankfurt- Eckenheim: Einbrecher festgenommen

Frankfurt (ots)

(ma) Heute (19. Februar 2026) in den frühen Morgenstunden meldete die Inhaberin eines Cafés dem Notruf, dass sich aktuell ein Einbrecher in diesem befände. Die sofort alarmierten Streifen nahmen den Mann fest.

Gegen 02:05 Uhr stellte die 36- jährige Inhaberin über ihre Sicherheitskameras fest, dass sich eine Person unberechtigt in ihrem Café in der Ronneburgstraße aufhielt und dieses augenscheinlich durchsuchte.

Die Beamten umstellten das Gebäude und nahmen den 30- jährigen Einbrecher fest.

Dieser gestand, dass er am Vortrag bereits in dieses Café eingebrochen sei und unter anderem einen Fahrzeugschlüssel entwendet habe. Hierzu hatte die Besitzerin ebenfalls Anzeige erstattet. Eine angeordnete Wohnungsdurchsuchung bei dem 30- Jährigen führte zum Auffinden des zuvor entwendeten Autoschlüssels und weiteren Gegenständen, die vermutlich gestohlen wurden. Die Polizisten stellten das mutmaßliche Diebesgut sicher.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Einbrecher wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell