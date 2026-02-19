Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260219 - 0230 Frankfurt - Westend: Wahlplakate heruntergerissen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Vormittag (18. Februar 2026) stellte ein Streifenteam im Westend mehrere beschädigte Wahlplakate unterschiedlicher Parteien fest. Im Bereich der Eppsteiner Straße sowie Freiherr-vom-Stein-Straße beschädigten Unbekannte insgesamt zehn Wahlplakate, indem sie sie von verschiedenen Örtlichkeiten herunterrissen.

Hinweise nimmt das zuständige Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

