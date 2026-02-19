Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260219 - 0230 Frankfurt - Westend: Wahlplakate heruntergerissen
Frankfurt (ots)
(di) Gestern Vormittag (18. Februar 2026) stellte ein Streifenteam im Westend mehrere beschädigte Wahlplakate unterschiedlicher Parteien fest. Im Bereich der Eppsteiner Straße sowie Freiherr-vom-Stein-Straße beschädigten Unbekannte insgesamt zehn Wahlplakate, indem sie sie von verschiedenen Örtlichkeiten herunterrissen.
Hinweise nimmt das zuständige Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm
Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell