PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260219 - 0230 Frankfurt - Westend: Wahlplakate heruntergerissen

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Vormittag (18. Februar 2026) stellte ein Streifenteam im Westend mehrere beschädigte Wahlplakate unterschiedlicher Parteien fest. Im Bereich der Eppsteiner Straße sowie Freiherr-vom-Stein-Straße beschädigten Unbekannte insgesamt zehn Wahlplakate, indem sie sie von verschiedenen Örtlichkeiten herunterrissen.

Hinweise nimmt das zuständige Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10300 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:59

    POL-F: 260219 - 0229 Frankfurt-Westend: Trickbetrug mittels Schockanruf

    Frankfurt (ots) - (bo) Bereits am Dienstagmittag (17. Februar 2026) erbeuteten Trickbetrüger mithilfe eines Schockanrufs eine hohe Summe Bargeld von einer 85-jährigen Geschädigten. Gegen 15:00 Uhr ging bei der Geschädigten ein Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters ein, der durch einen Vorwand und geschickte Gesprächsführung die Kontodaten der 85-Jährigen ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 13:39

    POL-F: 260218 - 0227 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Diebstahl von Baumaschinen

    Frankfurt (ots) - (la) Bereits von Donnerstag (12. auf 13. Februar 2026) wurden auf einer Großbaustelle im Stadtteil Bergen-Enkheim, Auf der Sandkaute, mehrere Baumaschinen, darunter zwei Minibagger und ein Radlader, entwendet. Die gemieteten Gerätschaften waren durch die Vermieterfirma mit GPS versehen worden. Hierüber konnte nach Feststellen des Diebstahls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren