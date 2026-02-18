Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260218 - 0227 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Diebstahl von Baumaschinen

Frankfurt (ots)

(la) Bereits von Donnerstag (12. auf 13. Februar 2026) wurden auf einer Großbaustelle im Stadtteil Bergen-Enkheim, Auf der Sandkaute, mehrere Baumaschinen, darunter zwei Minibagger und ein Radlader, entwendet.

Die gemieteten Gerätschaften waren durch die Vermieterfirma mit GPS versehen worden. Hierüber konnte nach Feststellen des Diebstahls ermittelt werden, dass die Geräte noch in der gleichen Nacht auf dem Landweg über Österreich und Ungarn bis an die serbische Landesgrenze verbracht worden waren.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen hierzu gemacht haben, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle 069 / 755 - 52199 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

