Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260218 - 0224 Frankfurt - Frankfurter Berg: Diebstahl aus einer Wohnung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ki) Gestern (17. Februar 2026) entwendeten drei bislang unbekannte Männer den Tresor aus der Wohnung am Frankfurter Berg und flohen unerkannt. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Nach aktuellen Erkenntnissen klingelten gegen 11:30 Uhr die Männer an der Wohnung im Margeritenweg. In der Annahme, es seien Postboten, öffnete eine Bewohnerin die Tür und ließ sie herein. Diese begaben sich zielstrebig zu einem der Zimmer und nahmen einen kompletten Tresor an sich. In einer Tasche der Marke "Hornbach" verstauten sie das Stehlgut und flohen in unbekannte Richtung. Die Bewohnerin blieb unverletzt.

Die Männer können wie folgt beschrieben werden:

Alle etwa 25 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, schlank, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose. Einer hatte eine Kapuze auf und einen Schlauchschal an. Ein anderer trug eine blaue medizinische Maske und rot-schwarze Turnschuhe der Marke "Asics"

Das 14. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Sollten Sie zum oben genannten Zeitpunkt an der oben genannten Örtlichkeit oder in der Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, so melden Sie sich beim 14. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

