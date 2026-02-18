Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260218- 0221 Hanau/ Frankfurt: Rücknahme Vermisstenfahndung- Bezug zu Nr. 0192
Frankfurt (ots)
Die seit dem 8. Februar vermisste 15- jährige Delaylah Joline G. aus Sinntal wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.
