Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260218- 0221 Hanau/ Frankfurt: Rücknahme Vermisstenfahndung- Bezug zu Nr. 0192

Frankfurt (ots)

Die seit dem 8. Februar vermisste 15- jährige Delaylah Joline G. aus Sinntal wurde wohlbehalten angetroffen. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen.

