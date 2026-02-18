PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260218 - 0222 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Eine Pizza Margherita mit extra Parmesan und Brokkoli - Polizei stoppt Drogenhandel in Pizzeria

Frankfurt (ots)

(ma) Am Dienstagnachmittag (17. Februar 2026) kam es zu auffällig regem Kundenaufkommen im Bereich einer Pizzeria im Bahnhofsviertel. Wie sich später jedoch herausstellte, nicht wegen der angebotenen Pizza.

Bei genauerem Hinsehen stellten die Beamten nämlich fest, dass viele Personen in das dortige Restaurant hinein gingen und schon kurz darauf wieder herauskamen, jedoch ohne Getränke oder Speisen mit sich zu führen.

Der Verdacht, dass hier eventuell andere Geschäfte geführt werden, erhärtete sich, nachdem bei mehreren "Kunden", die aus der Pizzeria kamen, jeweils Betäubungsmittel in Form von Crack, Heroin und Ecstasy aufgefunden und sichergestellt wurden.

Im Rahmen der angeordneten Durchsuchung fanden die Beamten noch weitere Betäubungsmittel und Cannabisprodukte welche gut versteckt an verschiedenen Stellen der Pizzeria deponiert waren. Mit Hilfe der Spürnase "Quick" fand die Polizei fast 20 Plomben Crack und über 50 Gramm Marihuana und stellte dieses sicher.

Zwei 50- und 32-jährige Männer wurden vorläufig festgenommen. Sie müssen sich wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Crack und Cannabis verantworten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
  PDF-Version
Das könnte Sie auch interessieren