Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260218 - 0226 Frankfurt - Heddernheim: Auseinandersetzung wegen leerer Glasflaschen...

Frankfurt (ots)

(la) Am Dienstag (17. Februar 2026) gerieten ein 61-Jähriger und ein 19-Jähriger an der U-Bahn-Station "Heddernheim" in Streit, weil der Jüngere der beiden leere Glasflaschen über den Boden kickte. Zwischen den beiden stark alkoholisierten Männern kam es in der Folge zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 19-Jährige ins Gleisbett stürzte. Der Lokführer der einfahrenden U-Bahn konnte rechtzeitig abbremsen, so dass es nicht zu einer Kollision kam.

Der Geschädigte blieb augenscheinlich unverletzt. Der 61 Jahre alte Täter muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

