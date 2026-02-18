Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260218 - 0225 Frankfurt-Innenstadt: Jugendlicher ins Gleisbett gestoßen - Zwei 15-Jährige in Untersuchungshaft Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) Am Montagabend (16.02.2026) kam es am S-Bahnsteig der Hauptwache in Frankfurt am Main zu Streitigkeiten zwischen Jugendlichen, im Rahmen derer ein 18-Jähriger mit einem Teleskopschlagstock geschlagen und ins Gleisbett gestoßen worden sein soll.

Zwei 15-jährige Tatverdächtige konnten unweit des Tatorts festgenommen werden. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich der 18-Jährige gegen 21:20 Uhr mit mehreren Bekannten an dem Bahnsteig auf. Dort soll es mit einer aus einer S-Bahn ausgestiegenen sechsköpfigen Personengruppe, unter denen sich die beiden 15-Jährigen befanden, zu verbalen Streitigkeiten gekommen sein.

Der Geschädigte soll durch einen der beiden Beschuldigten bedroht und mit einem Teleskopschlagstock auf den Arm geschlagen worden sein. Aus der Gruppe heraus soll ihm ein bislang nicht identifizierter Tatverdächtiger zudem in den Unterleib getreten haben.

Im Rahmen eines sodann entstandenen Gerangels soll der zweite 15-jährige Tatverdächtige den 18-Jährigen ins Gleisbett gestoßen haben. Der Zugführer einer in diesem Moment einfahrenden S-Bahn leitete sofort die Schnellbremsung ein und dem Geschädigten gelang es, rechtzeitig zurück auf den Bahnsteig zu klettern, wodurch es zu keiner Kollision kam.

Die Personengruppe rund um die beiden Haupttatverdächtigen flüchtete zunächst, alarmierte Polizeibeamte konnten die beiden 15-Jährigen jedoch im Nahbereich zum Tatort vorläufig festnehmen.

Der 18-Jährige trug durch die beschriebenen Handlungen eine Fraktur im rechten Arm davon und musste medizinisch versorgt werden.

Die beiden Tatverdächtigen wurden am gestrigen Tage dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Frankfurt am Main vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft gegen die beiden Tatverdächtigen je einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung (Stoß ins Gleisbett) und wegen gefährlicher Körperverletzung (Schlag mit Teleskopschlagstock) erließ.

Die weiteren Tatbeteiligten sind bislang noch nicht identifiziert. Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben, werden daher gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell