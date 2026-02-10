PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Frisörsalon

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Münsterstraße;

Tatzeit: zwischen 07.02.2026, 16.00 Uhr und 09.02.2026, 11.00 Uhr;

In einen Frisörsalon einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Münsterstraße in Bocholt. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen. Die Täter versuchten eine Tür gewaltsam zu öffnen, diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

