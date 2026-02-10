POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Frisörsalon
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Münsterstraße;
Tatzeit: zwischen 07.02.2026, 16.00 Uhr und 09.02.2026, 11.00 Uhr;
In einen Frisörsalon einbrechen wollten bislang unbekannte Täter an der Münsterstraße in Bocholt. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen. Die Täter versuchten eine Tür gewaltsam zu öffnen, diese hielt dem Versuch jedoch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (sb)
