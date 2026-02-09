PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Gronau - Fahrzeug entwendet und beschädigt zurückgelassen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Am Dreiländereck;

Tatzeit: 09.02.2026, zwischen 05.00 Uhr und 11.00 Uhr;

Ein Kleinkraftrad entwendet haben Unbekannte am Montagmorgen in Gronau. Das Fahrzeug hatte in einem Carport auf einem Grundstück an der Straße Am Dreiländereck gestanden. Zeugen entdeckten das Zweirad wenige Stunden später nur einige hundert Meter entfernt auf einem Grundstück am Brechter Weg. Das Kleinkraftrad wies erhebliche Beschädigungen auf. Wer Hinweise geben kann, sollte sich unter Tel. (02562) 9260 mit dem Kriminalkommissariat in Gronau in Verbindung setzen. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

