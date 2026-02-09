POL-BOR: Gronau - Fahrzeug entwendet und beschädigt zurückgelassen

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Alter Ostwall; Tatzeit: zwischen 08.02.02026, 20.30 Uhr, und 09.02.2026, 08.00 Uhr; In Büroräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Bocholt. Um ins Innere des Gebäudes an der Straße Alter Ostwall zu gelangen, hatten die Einbrecher sich mit Gewalt an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Täter durchsuchten die Räume. Ob sie etwas entwendet haben, steht noch nicht ...

mehr