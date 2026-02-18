Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260218 - 0228 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung mit Holzstuhl und Messer

(la) Am Montag (16. Februar 2026) kam es auf der Zeil zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Holzstuhl und Messer sowie einer Bedrohung mit Schusswaffe.

Gegen 18:15 Uhr befanden sich sowohl der 17-Jährige mit seiner Freundin, als auch die 7-köpfige Tätergruppe im Außenbereich eines Restaurants auf der Zeil in Höhe der Hauptwache.

Ohne erkennbaren Grund begann ein Tatverdächtiger nun den 17- Jährigen mit einer augenscheinlich echten Schusswaffe zu bedrohen. Um den Sachverhalt "zu klären", entfernte sich der 17-Jährige gemeinsam mit dem handelnden Täter ein Stück weit von dem Restaurant. Diesen Moment nutzte jedoch ein anderer Tatverdächtiger aus und entwendete den Rucksack des 17-Jährigen. Dieser nahm dies wahr, ließ von dem klärenden Gespräch ab und verfolgte den Dieb, welcher den Rucksack fallen ließ, bevor er sich endgültig entfernte.

Der 17-Jährige, jetzt wieder im Besitz seines Rucksacks, begab sich zurück zum Restaurant, wo er erneut auf die Personengruppe traf. Die Situation eskalierte nun endgültig und aus der Tätergruppe heraus wurde der Geschädigte mit einem Holzstuhl auf den Kopf geschlagen und mit einem Messer in Richtung Bauch und Gesicht gestochen, ohne diesen jedoch zu treffen. Durch die Handlungen erlitt der junge Mann eine Platzwunde am Kopf und musste vor Ort notärztlich versorgt werden.

Im Anschluss an die Auseinandersetzung entfernte sich die Tätergruppierung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle unter 069/ 755 - 55223 oder auf jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

