Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260219 - 0229 Frankfurt-Westend: Trickbetrug mittels Schockanruf

Frankfurt (ots)

(bo) Bereits am Dienstagmittag (17. Februar 2026) erbeuteten Trickbetrüger mithilfe eines Schockanrufs eine hohe Summe Bargeld von einer 85-jährigen Geschädigten.

Gegen 15:00 Uhr ging bei der Geschädigten ein Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters ein, der durch einen Vorwand und geschickte Gesprächsführung die Kontodaten der 85-Jährigen erlangte. Die Frau wurde über einen längeren Zeitraum mit Nachrichten und Anrufen beschäftigt. Schlussendlich gelang es den Tätern eine Summe im oberen fünfstelligen Bereich von dem Konto der 85-Jährigen zu transferieren.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

