POL-F: 260219 - 0233 Frankfurt - Innenstadt: Museum beschmiert

Frankfurt (ots)

(di) Ein Unbekannter beschmierte gestern Mittag (18. Februar 2026) die Fassade eines Gebäudekomplexes in der Innenstadt und machte sich unerkannt aus dem Staub. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine Passantin beobachtete gegen 12:20 Uhr den mutmaßlichen Täter, wie er mit einem Stift mehrere Sprayer-Signaturen auf die Fassade des Gebäudekomplexes eines Museums in der Battonnstraße aufbrachte. Darauf angesprochen, beleidigte der unbekannte Mann die Zeugin und entfernte sich anschließend zu Fuß. Eine eingeleitete Fahndung führte nicht zum Antreffen der Person. Diese konnte jedoch von der Zeugin wie folgt beschrieben werden:

Männlich, 20 - 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlanke Figur; bekleidet mit schwarzem Hoodie, schwarzer hüftlanger Daunenjacke, dunkler Röhrenjeans und metallic-blauen New Balance Sneakern.

Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 in Verbindung zu setzen.

