POL-F: 260219 - 0235 Frankfurt - Praunheim: Bezugnahme zu 0234 15-jähriger Junge vermisst - Fahndungsrücknahme

(ha) Die kürzlich veröffentlichte Fahndung nach dem 15-jährigen Mohamed A. wird hiermit zurückgenommen, er konnte wohlbehalten angetroffen werden.

