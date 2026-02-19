Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260219 - 0235 Frankfurt - Praunheim: Bezugnahme zu 0234 15-jähriger Junge vermisst - Fahndungsrücknahme
Frankfurt (ots)
(ha) Die kürzlich veröffentlichte Fahndung nach dem 15-jährigen Mohamed A. wird hiermit zurückgenommen, er konnte wohlbehalten angetroffen werden.
