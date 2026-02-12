PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Meppen - Verkehrsunfallflucht in der Marienstraße - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch, 11. Februar 2026, kam es in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 16:45 Uhr auf einem Parkplatz an der Marienstraße in Höhe der Hausnummer 26 in Meppen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen parkte ein VW T-Cross ordnungsgemäß rückwärts auf dem Parkplatz im Bereich der alten Turnhalle der Marienschule. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken den linken Frontbereich beziehungsweise den linken Kotflügel des abgestellten Fahrzeugs. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Die Schadenshöhe wird derzeit auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

