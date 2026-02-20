Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260220- 0237 Frankfurt-Nied: schwerer Verkehrsunfall- Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ma) Bereits am Montag (9. Februar 2026) ereignete sich gegen 15:45 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall, durch den ein Fußgänger schwere Verletzungen davontrug, welchen er nun erlag.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr eine 43- jährige Frau mit ihrem Fahrzeug die Mainzer Landstraße in Richtung der Bolongarostraße. Zur gleichen Zeit überquerte ein 75- jähriger Fußgänger die Bolongarostraße, bzw. Mainzer Landstraße im Bereich der Haltestelle "Tillystraße" und der dortigen Fußgängerampel.

Das Fahrzeug erfasste den Fußgänger, welcher hierdurch schwer verletzt wurde. Der 75- Jährige wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo er einige Tage später starb.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und sucht Zeugen.

Wir bitten daher Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, sich zu Bürozeiten bei der Fachdienststelle unter der Telefonnummer 069/ 755 46240 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

